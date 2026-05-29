Zeugen haben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein Auto gemeldet, das im Graben des Mackenbacher Kreisverkehrs steht. Wie die Polizei mitteilte, gingen die Beamten zunächst davon aus, dass es einen Unfall gegeben haben könnte – am Fahrzeug stellten sie aber keinen Schaden fest. Allerdings schlief ein nackter Mann auf dem Beifahrersitz.

Im Gespräch habe der 50-Jährige verwirrt gewirkt, und er habe sich undeutlich artikuliert. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Einen Atemalkoholtest lehnte der 50-Jährige allerdings ab. Daraufhin wurde er zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ob der 50-Jährige das Auto auch gefahren ist, wird noch ermittelt, etwaige Mitfahrer wurden allerdings nicht gefunden.