Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist schon einige Jahre her, dass Werke der Malerin und Grafikerin Jutta Christine Matzdorf in ihrer Heimatregion zu sehen waren. Diese Zeit ist nun zu Ende. Am Mittwochabend eröffnete der Kunstverein KunstRaum Westpfalz die Ausstellung „Schriftbilder 2010-2020“ in der Pirmasenser Straße 6.

Schriftbilder - dieses zusammengesetzte Wort hat es in sich. Schriften, handschriftlich zu Papier gebracht oder maschinell gedruckt, füllen Blätter, Seiten, Plakate. Dabei ist kaum jemand