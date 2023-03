Jesus Christus als Hippie, gekleidet mit einem bunten, gebatikten Shirt. Eine so gestaltete Skulptur (und viele andere ähnlicher Art) gab es am Sonntag bei der Eröffnung der Ausstellung „Runter - gekommen“ in der katholischen Pfarrkirche zu sehen.

Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf den Grundgedanken, dass Jesus nicht am Kreuz geblieben, sondern davon weggekommen ist, um in der Mitte der Christen zu wirken. Pfarrer Udo Stenz erinnerte in seiner Ansprache an den in der Bibel geschilderten Vorgang der Kreuzabnahme. Gezeigt werden 20 Kunstwerke. Ihre Entstehung geht auf eine Idee zurück, die während einer Firm-Vorbereitung im vergangenen Jahr aufkam und danach von Gemeindemitgliedern unter dem Arbeitstitel „Jesus steigt vom Kreuz – Er ist mitten unter uns!“ fortgeführt wurde. Zuerst waren es fünf Personen, die Ideen sammelten und dann mit der Gestaltung der einzelnen Kunstwerke begannen. Inzwischen sind noch zwei weitere dazu gestoßen.

Ein Floß für die Jesus Figur

Neben den Jesus-Figuren geraten auch das Ambiente und die kleinen Details der Darstellung in den Blickpunkt. Da wurde etwa jeder Waldspaziergang zur Suche nach passenden Objekten genutzt. So wurde beispielsweise die Rinde einer Birke genommen, um daraus ein Floß für die in neuem Kontext stehende Jesus-Figur zu bauen. So erzählt jede Skulptur auf ihre Weise eine neue Geschichte, die losgelöst vom ursprünglichen Ort eine theologische Aussage trifft. Das kleine Werk „Ich gehöre dazu“ zeigt einen schlicht gekleideten Jesus, der vor einem offenen Vorhang steht, hinter dem vielleicht andere Menschen warten könnten, und der damit aussagt: „Ich gehöre dazu.“ Alle Skulpturen sollen zeigen, dass Christus in unserer Mitte ist – und dass auch er immer von Gott aufgefangen wurde. Ein Jesus reckt seine Arme über den Kopf, während er sich ins symbolische Wasser stürzt – eben im Wissen, dass Gott ihn wieder sicher an die Oberfläche zurückbringen wird.

Die Augen von Pastoralreferentin Rosalinde Unold strahlen, wenn sie an die gemeinsame Zeit mit den anderen Schöpfern der Skulpturen denkt: „Hier steckt sehr viel Herzblut drin, die Idee hat solch eine Eigendynamik bekommen.“ Unold war oft Ideengeberin, handwerklich-geschickte Männer haben ihre Wünsche umgesetzt. Nun stehen die Skulpturen in thematisch geordneten Gruppen arrangiert um den Altar (so etwa zum Thema „Ostern“). Einen passenden Text zur Ausstellung gibt es auch: das christliche Gedicht „Spuren im Sand“ von Margaret Fishback Powers. Darin geht es um einen auf der Erde wandelnden Jesus, der einem Menschen in besonders schwierigen Zeiten seines Lebens hilft.

Info

Die Ausstellung „Runter - gekommen“ kann noch an zwei weiteren Terminen in der katholischen Pfarrkirche in Krickenbach angesehen werden: am Samstag, 18. März, und am Sonntag, 19. März, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr.