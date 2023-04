Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sehr das Müllerhandwerk in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach verbreitet war, will die Sonderausstellung „Es klappert die Mühle …“ im Ramsteiner Museum im Westrich aufzeigen. Dass das Interesse an diesem Thema sehr groß ist, wurde bei der Eröffnung am Dienstagabend deutlich. Rund 60 Besucher waren gekommen.

Der Duft von Brot liegt in der Luft. Er strömt von einem Ständer aus, auf dem zahlreiche Laibe präsentiert werden. Daneben stehen kleine Säcke mit Weizen- und Gerstenkörnern