Die Fotoausstellung „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ im Haus der Nachhaltigkeit rückt die Vielfalt der Region den Fokus. Die Wanderausstellung wurde am Sonntag eröffnet und ist bis zum 14. April in Johanniskreuz zu sehen.

Der Pfälzerwald hat Facetten, die nicht viele kennen. Einige sind derzeit in der im Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz angelaufenen Fotoausstellung zu sehen. Auf fast 40 großformatigen Bildern – aufgenommen von Pfälzer Naturfotografinnen und Fotografen – spiegelt sich Leben im Pfälzerwald, das sich wohl nicht jedem offenbart. Leuchtende Pilze haben wohl nur wenige Menschen bislang wahrgenommen. Und wer kann von sich behaupten, gleich zwei Eisvögel nebeneinander gesehen zu haben? Wem hat sich die Milchstraße in all ihrer Pracht am Firmament über einer Pfälzer Burg gezeigt, und wer hat eine alte, knorrige Eiche mitten in einer natürlichen Lichtinszenierung entdeckt?

Mit dem Luchs von Angesicht zu Angesicht

„Wir wollen zeigen, wie das Biosphärenreservat Pfälzerwald wirklich ist“, umreist André Straub, Kurator der Ausstellung und Geschäftsführer des Netzwerks Heimlichter, was hinter „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ steckt. 80 Fotografinnen und Fotografen stehen hinter der Ausstellung Heimlichter. Straub hat aus deren Fotos einige ausgesucht und die teils wundersamen Ecken des Pfälzerwaldes auf nachhaltigen Materialien wie etwa Pappe großformatig aufziehen lassen. So sind von der Orchidee über Burgen, Felsgesteinen und Landschaften im malerischen Licht, dem Wiedehopf in voller Pracht bis hin zum leuchtenden Pilz wundersame Szenen zu sehen. „Am Pfälzerwald kann man sich nie satt sehen. Es gibt wahrlich kein Ende an dieser Landschaft“, bringt es Simone Kiefer vom Haus der Nachhaltigkeit bei der Vernissage auf den Punkt.

Glück hatte Luis Wittmer aus Pirmasens. Einem Luchs in freier Wildbahn von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und dann noch die Kamera bereit zu halten, gleicht schon einem Sechser im Lotto. „Ich war auf der Suche nach Heidelerchen“, erzählt Wittmer. Sein bestechend schönes Luchsbild sei purer Zufall. Die Heidelerchen wollten sich seit Wochen nicht sehen lassen. Wittmer gab nicht auf. „Auf einmal sehe ich, wie da der Luchs entlang geht“, berichtet der junge Mann von der Begegnung an einer Wegkreuzung. Ohne nachzudenken hat er sich positioniert und den Auslöser gehalten. „Ich habe 300-mal das gleiche Foto auf der Festplatte.“ Wen er da vor sich hatte, hat ihm später ein Luchsexperte anhand des Fellmusters offenbart. Der Luchs auf dem Foto, das nun im Haus der Nachhaltigkeit zu sehen ist, ist Libre – eines jener Tiere, die im Rahmen der Wiederansiedlung vor einigen Jahren in den Pfälzerwald kamen.

Nicht nur die besonderen Ecken

„Wir wollen nicht nur die besonderen Ecken des Pfälzerwaldes zeigen. Uns ist es wichtig, die Betrachter der Fotos zu animieren, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen“, sieht André Straub in dem tiefen Blick der Fotografen einen Appell an alle, mitzuhelfen, die Welt des Pfälzerwaldes zu erhalten.

Info

Die Ausstellung ist im Haus der Nachhaltigkeit täglich außer samstags von 10 bis 17 Uhr kostenlos zu besichtigen. Mehr Infos zu den Fotos gibt es im Internet auf https://heimatlichter.com/ oder www.heimatfotos.de. Dort können die ausgestellten Bilder auch erworben werden.