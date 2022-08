„KUnst in FISCHbach“ lautet der Titel einer Ausstellung, die anlässlich des 800. Jubiläums des Ortes im Bürgerhaus gezeigt wird. Alle Werke sind von Fischbachern. Vernissage ist am Samstag.

Im Atelier von Ulrike Freitag fällt es schwer, sich auf Gespräche zu konzentrieren. Die Augen schweifen im Raum umher, an den Wänden hängen Gemälde, in jeder Ecke lockt die Kunst. Die Organisatorin der Ausstellung „KUnst in FISCHbach“ hat mit anderen Künstlern beschlossen, „Fischbacher Künstler auszugraben“. Es ist ihr gelungen. Anlässlich des 800. Ortsjubiläums hat sie eine Ausstellung organisiert, bei der Maler aus Fischbach ihre Gemälde zeigen. Einige zögerten und sagten, sie hätten es nur für sich gemalt, aber Freitag hat sie überzeugt. Acht Maler zeigen ihre Werke. Darunter Udo Weilacher – er wurde durch seinen „Zauberwald“ bekannt. Die anderen Künstler sind: Arno Jung, Veronika Cecura, Andrea Jung, Karl Weber, Gesa Sprengart, Kerstin Koppenhöfer und Ulrike Freitag.

Die Vernissage beginnt am Samstag, 13. August, um 18 Uhr vor dem Bürgerhaus in Fischbach. Am Sonntag, 14. August, ist die Ausstellung von 11 bis 16 Uhr geöffnet, und es findet im Rahmen des Ferienprogramms der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ein Kinder-Kunst-Kurs statt. Von Montag, 15., bis Freitag, 19. August, ist die Ausstellung jeweils von 17 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag, 20. August, von 14 bis 19 Uhr. Während der Ausstellung findet eine Gemäldeauktion statt. Der Erlös geht an den Kindergarten in Fischbach.

„Ich habe die Hoffnung, dass die ,KuFisch’-Ausstellung nicht nur ein einmaliges Event ist, sondern wiederholt werden kann. Vielleicht melden sich ja noch andere, bisher unbekannte Fischbacher Künstler. Auch geladene Gastkünstler könnten künftige ,KuFisch’-Ausstellungen bereichern“, meint Ulrike Freitag.