31 Hobbykünstler aus Weilerbach und der näheren Umgebung präsentierten am Wochenende ihre Arbeiten bei der Ausstellung des „Treffs kreativer Bürger“ im Bürgerhaus.

Ein breites Spektrum von kreativen Arbeiten bot sich den Gästen im Bürgerhaus: Malerei in verschiedenen Techniken, kreativ gestaltete Stühle, Skulpturen und Plastiken in Bronze, Holz, Stahl und Keramik, Strick-, Häkel- und Laubsägearbeiten, Floristik, Körbe, Mosaik- und Drechselarbeiten, Modeschmuck, Edles aus Stoff und Seide, Puppenkleider und vieles mehr. Im Foyer des Bürgerhauses gab es Kaffee und Kuchen. Außerdem wurden vom „Netzwerk Asyl“ drei Fußballer-Gedenkstühle angeboten. Es war geplant, je einen Fritz-Walter-, Horst-Eckel- und Uwe-Seeler-Stuhl zu versteigern. Die Stühle waren mit Vereinssymbolen des 1. FCK und HSV bemalt und mit Zeitungsausschnitten der jeweiligen Fußballspieler beklebt. Es gingen jedoch keine Gebote ein. Viel Betrieb herrschte dagegen an den Ständen, die kleine Geschenkartikel anboten.