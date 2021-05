Der Abriss des Penny-Marktes in Bruchmühlbach-Miesau kann beginnen, die Baustelle ist eingerichtet, die Bagger stehen bereit. Das Gebäude war in der Nacht auf den 7. März in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Nun soll die Ruine komplett abgerissen und neu aufgebaut werden.

Der Markt soll „mindestens in gleicher Größe“ wieder errichtet werden, teilt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Marcus Sauter, auf Anfrage mit. Die genaue Grundrissplanung liege noch nicht vor, soll aber wohl noch in diesem Monat eingereicht werden. Auch Bäckerei und Metzgerei seien wie gehabt als Ergänzung des Sortiments vorgesehen. Zur Brandursache konnte Sauter nichts sagen. Ein Gutachten war in Auftrag gegeben worden, bislang liege dies der Staatsanwaltschaft Zweibrücken aber noch nicht vor, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin, Iris Weingardt, mit. In einer ersten Einschätzung hatte der Gutachter aber Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Den entstandenen Schaden hatte die Polizei im März auf rund fünf Millionen Euro geschätzt.