Bann will das „Haus der Vereine“ sanieren, Oberarnbach sieht einem neuen Radweg entgegen und in Kindsbach werden die Beiträge für den Straßenausbau ein großes Thema sein. Doch in all diesen Ortsgemeinden steht noch eine ganze Menge mehr auf der Agenda für das Jahr 2021.

Einige Projekte, die von den Bürgern bei der Dorfmoderation zur Dorferneuerung gewünscht und vorgeschlagen wurden, will die Gemeinde Bann in diesem Jahr in Angriff nehmen. Eines davon ist die Sanierung des „Hauses der Vereine“. Insgesamt sollen dort 1,2 Millionen Euro investiert werden, wie Ortsbürgermeister Stephan Mees (CDU) sagt. Nachdem Bann als Schwerpunktgemeinde anerkannt wurde, sei ein Zuschuss zu den Projektkosten von 65 Prozent in Aussicht. Man hoffe, die Zusage bis Frühjahr zu erhalten, um dann in die Genehmigungsplanung einsteigen zu können.

Eine weitere aus der Dorfmoderation entwickelte Maßnahme sei die Neugestaltung des Raiffeisenplatzes. Dies hätte mit den Helfern vom „Bürgerstammtisch“ schon im vergangenen Jahr angegangen werden sollen. Die Arbeiten mussten aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Mit 10.000 Euro Kosten wird für diese Maßnahme gerechnet.

Auf der Agenda für 2021 stehe auch der Kauf von Grundstücken in der Dorfmitte, um ein Projekt „Betreutes Wohnen“ beziehungsweise „Mehrgenerationenwohnen“ verwirklichen zu können. Auch der Breitbandausbau sei ein wichtiges Thema.

34 Vereine würden darauf warten, wieder aktiv werden und Feste feiern zu dürfen. Ungewiss sei noch ein in der Planung befindliches Treffen mit der französischen Partnergemeinde Migné-Auxances an Pfingsten.

Neue Ruhebänke werden in der Gemarkung aufgestellt. Am Friedhof wird die Mauer im Bereich der Lagerstelle für Grababfälle mit Stahlblechen verkleidet. Auch die Neugestaltung des Spielplatzes „In den Rödern“ werde die Gemeinde beschäftigen.

Mitfahrerbank und Tempo 30

In Oberarnbach soll sich in diesem Jahr einiges bewegen, das zur Sicherheit der Bürger beitragen soll, sagt Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU). Mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen und der Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach wolle man sich zusammensetzen wegen des Baus eines Radwegs zwischen den Orten. Hier müsse schnell gehandelt werden, da es in diesem Jahr noch 80 anstatt der üblichen 70 Prozent Zuschüsse für solche Projekte gebe.

Im März finde eine Begehung mit der Polizei, dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl und dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) statt. Dabei gehe es um Geschwindigkeitsreduzierungen im Bereich der Haltestellen im Ort. Die Ortsgemeinde will, dass dort die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 gesenkt wird.

Die Möglichkeit einer Gasversorgung in Oberarnbach stehe in diesem Jahr nochmal auf der Agenda – obwohl die Pfalzwerke davon aufgrund zu weniger Abnehmer bisher Abstand genommen hätten. Viele Bürger hätten diesbezüglich Nachfragen, sagt Klein. Schnelles Internet sei ein weiteres Thema. In einer Sitzung im März soll, sofern es die Corona-Situation zulässt, eine entsprechende Maßnahme im Gemeinderat vorgestellt werden.

Der Dorfplatz soll mit einem neuen Belag versehen werden. Im Haushalt sei nun Geld für das Material bereitgestellt. Die Arbeiten würden in Eigenleistungen zusammen mit einer Firma durchgeführt. Hauptsächlich für die älteren Leute werde eine Mitfahrerbank an der Arnbachhalle im Frühjahr aufgestellt.

Hoffnung auf Dorfleben

Ein großes Thema in Kindsbach wird in diesem Jahr die Umstellung der Beiträge für den Ausbau der Gemeindestraßen sein. Bisher erhebt die Gemeinde Einmalbeiträge. Das heißt, dass nur diejenigen, die an der jeweils ausgebauten Straße ein Grundstück besitzen, die Kosten anteilmäßig übernehmen. Jetzt sollen wiederkehrende Beiträge eingeführt werden. Dadurch würde zukünftig ein Straßenausbau vom gesamten Ort bezahlt werden. Die Sache sei jedoch noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. „Dieser wird sich in den nächsten Sitzungen mit der Thematik beschäftigen“, so Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD).

Der Friedhof soll überplant werden. Beraten wird der Gemeinderat hierbei auch über zusätzliche Bestattungsmöglichkeiten. Die Sanierung der Mehrzweckhalle soll nach Ostern beendet werden. Sofern es die Corona-Vorschriften zulassen, werde hier dann wieder Schulsport möglich sein. Auch die Sport- und Turngruppen aus der Gemeinde hätten wieder eine Übungsstätte.

„Die Gemeinde hofft natürlich zusammen mit den Vereinen und eigentlich dem gesamten Dorf, dass wieder Feste gefeiert werden dürfen“, sagt Böhlke. Vor Corona seien die Kindsbacher feierfreudig gewesen. Musik-, Unterhaltungs- und Sportvereine würden zudem gerne den Probe- oder Übungsbetrieb wieder aufnehmen. Böhlke: „Es ist kein Leben im Ort.“ Er wünscht sich, dass die Dorfgemeinschaft wieder aufblüht. „Es wäre schön, wenn wir die Lebendigkeit, die Kindsbach vor Corona ausgezeichnet hatte, wiederbekommen.“