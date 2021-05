Der Senegalhilfe-Verein Trippstadt engagiert sich seit 35 Jahren im Senegal. Was mit der Lieferung von medizinischen Hilfsgütern aus der Pfalz in das ferne westafrikanische Land begann, ist heute ein Verein, der Kindergärten, Schulen, Behindertenzentren und Ausbildungsstellen auf die Beine gestellt hat, betreut und voranbringt.

Immer vorne mit dabei ist Doris Racké, die Gründerin und der Motor des Vereins. Und immer hatten und haben die Projekte nur ein Ziel: den Senegalesen Hilfe zur Selbsthilfe zukommen zu lassen. Unter genau diesen Aspekten hat der Verein in den Jahren 1997 bis 1999 am Rande des Dorfes Sandiara, 25 Kilometer östlich von Mbour, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum mit einer Anbaufläche von etwa fünf Hektar errichtet. Bis heute wird in dem Schulgebäude unterrichtet. Den Schülern steht ein Internat, dem Lehrer eine Wohnung zur Verfügung. Es gibt Wirtschaftsgebäude und Stallungen – und ganz wichtig: Ein Brunnen, der 89 Meter in die Tiefe reicht, stellt die Wasserversorgung sicher.

Von Gemüsebau bis Bullenmast

In neunmonatigen Kursen werden jeweils bis zu 17 junge Männer und Frauen in Praxis und Theorie in Gemüsebau, Bullenmast, Hühnerhaltung mit Fleisch- und Legehühnern und in Kaninchenzucht ausgebildet. Die so ausgebildeten jungen Leute können anschließend einen Kleinkredit erhalten und den eigenen Familienbetrieb etwa durch eine Bullenmast oder eine Hühnerfarm aufwerten und voranbringen. Auch nach der Ausbildung stehen die vom Verein ausgesuchten und geschulten senegalesischen Mitarbeiter des Ausbildungszentrums den jungen Landwirten mit Rat und Tat zur Seite.

„Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf diesem Weg die Kleinlandwirtschaft gestärkt und die Armut verringert wird. Sandiara ist ein Projekt der Hoffnung und ein Zeichen gegen die Landflucht junger Menschen in die ausweglose Situation der Großstadt“, fasst Doris Racké die bisherigen Erfolge des Ausbildungszentrums zusammen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Genauso hat es jetzt auch die Jury bei der Vergabe des Brückenpreises des Landes Rheinland-Pfalz gesehen und den Senegalhilfe-Verein in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement in grenzüberschreitender Zusammenarbeit“ ausgezeichnet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ehrt mit dem Brückenpreis Projekte, Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz, die den Dialog von Jung und Alt, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Hautfarbe, den Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie das Zusammenleben mit europäischen Nachbarn fördern. 2020 wird erstmals auch ein Preis in der Kategorie „Engagement gegen Hass und Hetze“ verliehen. Die Preisträger, darunter der Senegalhilfe-Verein Trippstadt, werden am 5. Dezember in der Mainzer Staatskanzlei durch Malu Dreyer ausgezeichnet und erhalten eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro.

„Der Bevölkerung mangelt es an allem“

„Die Auszeichnung freut mich sehr, und ich hoffe, dass uns die öffentliche Anerkennung wieder ein Stück nach vorne bringt“, sieht Doris Racké die Ehrung gerade in dieser schweren Zeit, in der sie und ihr Team nicht in den Senegal können, sondern nur über Telefon, Fax und E-Mail mit den Mitarbeitern vor Ort in Verbindung stehen, als besonders wertvoll an.

„Da die wirtschaftliche Lage schlecht ist und es der Bevölkerung an allem mangelt, werden wir in unseren Projekten noch einmal Lebensmittel – vor allem aber Reis und Öl – verteilen lassen“, denkt Doris Racké gerade jetzt in der durch die Corona-Krise noch deutlich angespannteren Lage an die Menschen im Senegal.