Wie lange Grundstückeigentümer von wiederkehrenden Beiträgen bei verschiedenen Varianten des Straßenausbaus verschont bleiben, hat der Ortsgemeinderat Olsbrücken in seiner Sitzung am Mittwochabend geregelt. Die zweite Änderungssatzung zur Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen wurde einvernehmlich auf den Weg gebracht.

Derzeit sind in der Verschonungsliste der Abrechnungseinheit des Gemeindegebietes vier Bereiche aufgeführt. Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen müssen die Anlieger in diesen in den kommenden Jahren nicht entrichten.

In der Straße „Auf den Wingerten“ gilt diese Beitragsbefreiung bis 2027. Ein Teilstück des „Bornwegs“ ist in der Verschonungsliste bis 2024 eingetragen. In der Straße „Schneidersäcker“ gilt das bis zum Jahr 2029. Keine genaue Jahresangabe ist für die Straße „Im Waldeck“ angegeben. Diese ist mit „nicht fertiggestellt“ aufgeführt.

Die Vorlage des eingelegten Widerspruchs gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2020 hat der Rat legitimiert.