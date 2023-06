Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Steinwendener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend der Auftragsvergabe für die Gehwegeerneuerung im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Weltersbach zugestimmt.

Der Landesbetrieb Mobilität baut die K9/K10 in einer Gemeinschaftsmaßnahme aus. Das heißt, dass neben der Fahrbahn gleichzeitig auch noch die Bürgersteige ausgebaut und verschiedene Leitungsarbeiten