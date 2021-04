Der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Sulzbachtal, der K22, startet später als geplant. Eigentlich sollte es nach Ostern schon losgehen. Doch nun rechnet der Landesbetrieb Mobilität damit, dass die Arbeiten erst Anfang Mai beginnen.

„Die Firma, die den Auftrag bekommen hat, muss noch eine andere Maßnahme abschließen“, begründet das Richard Lutz, LBM-Leiter in Kaiserslautern. In den ersten Tagen rollen dann auch nicht gleich die Bagger auf der Ortsdurchfahrt, sondern zunächst werden nach Angaben von Lutz die beiden Umleitungsstrecken, bei denen es sich um Wirtschaftswege handelt, ertüchtigt. Zum Beispiel würden dort Ausweichbuchten angelegt, und es gebe Nachbesserungen am Belag. Hauptumleitungsstrecke der Obersulzbacher ist der Weg über Eulenbis. Die K22 im Ortsteil Untersulzbach wird in mehreren Abschnitten von Grund auf saniert und ausgebaut. Die Straße wird ebenso auf Vordermann gebracht wie die Gehwege, zwei neue Bushaltestellen werden hergestellt. Auch die Ver- und Entsorgungsleitungen sind sanierungsbedürftig. Alleine der Fahrbahn- und Gehwegeausbau kostet schätzungsweise um die 1,43 Millionen Euro.