Die Stromnetze sind vielerorts am Limit. Deshalb zu fordern, dass vorerst keine Windräder mehr gebaut werden dürfen, ist aber falsch.

In Niederkirchen und anderswo stehen Windräder allzu häufig still, weil das Stromnetz an seine Grenzen stößt. Wolfgang Pfleger, Niederkirchens Ortsbürgermeister, hat daher Recht, wenn er sagt, dass die ambitionierten Ziele der Landesregierung, den Ausbau der Erneuerbaren Energien betreffend, so nicht zu erreichen sind. Falsch ist hingegen die Forderung, die er daraus ableitet: ein Moratorium, also ein Aussetzen des Ausbaus insbesondere von Windenergieanlagen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Nicht der Ausbau der Erneuerbaren muss warten, sondern die Ertüchtigung des Stromnetzes muss schneller gehen! Denn wir brauchen den Strom aus Wind und Sonne dringend. Wie viele Kriege und Krisen muss es noch geben, um aufzuzeigen, wie gefährlich es ist, auf fossile Energieträger wie Erdöl oder Erdgas aus fernen Ländern angewiesen zu sein, die von Machthabern regiert werden, auf die kein Verlass ist? Also ran an die Trassen, der Netzausbau muss oberste Priorität haben. Nur dann und im Zusammenspiel mit einer klugen Strategie, die lokale Speicher, E-Autos und intelligentes Netzmanagement, also auch Smarthome-Lösungen, mit einbezieht, kann die Energiewende gelingen.