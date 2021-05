In der Regierung von US-Präsident Donald Trump amtiert bislang Wilbur Ross als Handelsminister, für die Arbeitspolitik ist Eugene Scalia zuständig. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts waren beide Ressorts in einer Behörde zusammengefasst. Das Amt des amerikanischen Ministers für Handel und Arbeit hatte von 1903 bis ’06 ein Pfälzer inne: der in Otterberg geborene Oscar Straus.

Der Jurist, Diplomat und Politiker entstammte einer ebenso einflussreichen wie wohlhabenden Familie. Sein Urgroßvater Jacob Lazarus gehörte dem von Napoleon einberufenen Hohen Rat der Juden in Paris an. Wenig später nahm die Familie den Nachnamen Straus an.

Als Oscar Solomon Straus 1850 in Otterberg geboren wurde, hatte sich sein Vater Lazarus gerade in der Deutschen Revolution engagiert. Wie es heißt, war Lazarus eng befreundet mit dem rheinischen Revolutionär Carl Schurz, der später Innenminister der USA wurde.

Im Nachgang dieses Aufstands für die Demokratie wanderte Schurz 1852 in die Vereinigten Staaten aus, zwei Jahre später kehrte die Familie Straus dem Deutschen Reich den Rücken. Sie ließ sich zunächst im Südstaat Georgia nieder und zog kurz nach dem Bürgerkrieg nach New York. Dort verbrachte Oscar Solomon Straus seine Jugendzeit und studierte Rechtswissenschaften an der Columbia-Universität.

Dienst für Republikaner wie für Demokraten

Während Oscar eine Anwaltspraxis eröffnete, betätigten sich seine gleichfalls in Otterberg geborenen Brüder als Geschäftsleute und führten das New Yorker Handelshaus Macy zum Erfolg. Isidor Straus fand 1912 beim Untergang der „Titanic“ den Tod, Nathan wurde Namensgeber der israelischen Stadt Netanja. Die Schwester Hermine heiratete in New York einen aus Koblenz stammenden Kaufmann.

In der US-Politik rivalisierten damals wie heute Republikaner und Demokraten um die Vormacht. Oscar Straus stellte sich zunächst auf die Seite des demokratischen Juristen Grover Cleveland, der 1885 das Präsidentenamt übernahm. Er ernannte den Otterberger für zwei Jahre zum US-Gesandten im Türkischen Reich. Unter dem republikanischen Präsidenten William McKinley übernahm er den Botschafterposten 1897 ein zweites Mal.

Im Unabhängigkeitskrieg der Philippinen gegen die USA betrieb Straus die Aussiedlung der auf dem Sulu-Archipel lebenden Moslems. 1902 schickte ihn Theodore Roosevelt – wieder ein Republikaner – als Vertreter der USA an den Ständigen Schiedshof nach Den Haag, den Vorläufer des heutigen Internationalen Gerichtshofs. Schließlich machte Roosevelt den pfälzischen Rechtsgelehrten zum Minister für Handel und Arbeit.

Der erste Jude im Regierungskabinett

Straus war der erste Jude, der ins Kabinett eines US-Präsidenten aufrückte. Seine Politik war um Ausgleich bemüht – und wirkt vor dem Hintergrund heutiger Ereignisse fast prophetisch. Er engagierte sich mit großem Nachdruck für einen Ausgleich zwischen den Religionen und versuchte dem Radikalismus entgegenzuwirken. Da sein Ressort auch das US-Einwanderungsbüro einschloss, setze er spezielle „Immigrations-Inspektoren“ ein, die in Zusammenarbeit mit Polizei und Geheimdiensten gegen Anarchisten vorgehen sollten.

Als 1912 der Republikaner William Howard Taft die Präsidentschaft übernahm, verließ Oscar Straus das Ministerium und ging erneut als Botschafter nach Istanbul. Nach einer erfolglosen Kandidatur als Gouverneur des Staats New York wurde er schließlich Berater von Präsident Woodrow Wilson.

Er saß der „American Jewish Historical Society“ sowie diversen Ausschüssen und Komitees vor. Außerdem gab er Vorlesungen über internationales Recht an der Yale- und der Harvard-Universität. Nach diversen Fachveröffentlichungen legte er 1922 seine Memoiren vor. Der Titel lautete „Unter vier Regierungen“.

Verheiratet war Oscar Straus mit einer New Yorker Bankierstochter, mit der er drei Kinder hatte. Am 3. Mai 1926 starb er 75-jährig in New York.

Bereits kurz nach seinem Tod gab es Spendenaufrufe zur Errichtung eines Gedenkmonuments. Eingeweiht wurde das „Oscar Straus Memorial“ schließlich 1947 in Washington. Der Marmorbrunnen mit allegorischen Darstellungen der Gerechtigkeit und der Vernunft würdigt Straus’ Verdienste als „Staatsmann, Autor, Diplomat“. Sein Geburtsort Otterberg hat dem Andenken des Auswanderers 2006 den Oscar-Solomon-Straus-Platz vor der Stadthalle gewidmet.