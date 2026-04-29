Als Lozan Hinkelmann nach Deutschland kam, rechnete sie nicht damit, ein Kosmetikstudio zu eröffnen. Ihr Salon feiert nun 18. Jubiläum – viele Kunden sind seit Beginn dabei.

In Deutschland hat sich Lozan Hinkelmann, die ursprünglich aus Äthiopien stammt, mit Leidenschaft und Können ihren Traum von der Selbstständigkeit aufgebaut – auch wenn das anfangs gar nicht geplant war. „Ich hatte nie davon geträumt, selbstständig zu sein. Das hat sich einfach so ergeben“, erzählt Hinkelmann lächelnd.

Nach ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin in Deutschland war die Nachfrage nach Behandlungen bei ihr groß. Der Zufall half ein wenig mit: Bei einem Spaziergang entdeckte Hinkelmann ein leerstehendes Geschäft in Landstuhl – aus einer spontanen Idee entstand ihr eigenes Kosmetikstudio „Lozan Wellness und Beauty Spa“.

Kunden bleiben ihr treu

Heute, rund zwei Jahrzehnte später, betreibt Hinkelmann ihr Geschäft gemeinsam mit drei Mitarbeiterinnen. Viele sind seit über 15 Jahren Teil ihres Salons. Auch der Kundenstamm ist konstant geblieben: „Etwa 70 Prozent unserer Kunden kommen schon seit der Eröffnung regelmäßig zu uns“, erzählt Hinkelmann.

Das Lozan Wellness und Beauty Spa bietet verschiedene Kosmetikbehandlungen an – von Gesichtsbehandlungen über Maniküre und Pediküre bis hin zu Massagen. Hinkelmann zufolge steht die Haut dabei klar im Vordergrund. Sie lege großen Wert darauf, Hautprobleme individuell anzugehen – denn Stress, Alter oder Krankheit hinterließen oft Spuren am größten Organ des Körpers.

Bevor Hinkelmann mit einer Behandlung beginnt, führt sie eine gründliche Hautanalyse durch, begleitet von einem persönlichen Gespräch: „Ich möchte wissen, was die Haut gerade braucht. Es geht nicht darum, Trends hinterherzulaufen, sondern die richtige Pflege für jede einzelne Person zu finden“, erklärt sie.

Ein Herz für die Ausbildung

Auch bei der Produktauswahl ist die Inhaberin konsequent. Eine Allergie, die sie kurz vor Ende ihrer Ausbildung entwickelte, brachte sie dazu, nur Produkte ohne Duft- und Konservierungsstoffe zu verwenden. Ihre Pflegeprodukte stammen vor allem aus Norddeutschland und basieren auf medizinisch geprüften Inhaltsstoffen. „Ich benutze sie selbst seit über zehn Jahren – das ist für mich die beste Empfehlung.“

Neben ihrer Arbeit im Studio liegt Hinkelmann auch die Nachwuchsförderung am Herzen. Sie hat bereits mehrere Auszubildende betreut und möchte auch wieder ausbilden: „Ich mache das wirklich gerne – es ist schön, Wissen weiterzugeben“, sagt sie.

Die Äthiopierin spricht offen und positiv über ihren Weg nach Deutschland, den sie der Liebe wegen antrat. Schwierigkeiten bei der Integration habe sie kaum erlebt. „Vielleicht war ich einfach zu jung – oder zu selbstbewusst“, sagt sie lachend. „Ich habe nie erlebt, dass ich wegen meiner Hautfarbe oder Herkunft benachteiligt wurde.“

Ihren eigenen Weg gefunden

Als Hinkelmann nach Deutschland kam, konnte sie noch kein Wort Deutsch, sprach aber gut Englisch. Ihre in Äthiopien abgeschlossene Ausbildung in Ernährungswissenschaften wurde in Deutschland anerkannt – so konnte sie ihre Ausbildung zur Kosmetikerin verkürzen.

Für sie und ihre Kolleginnen im Studio in der Kaiserstraße steht Kundenservice an oberster Stelle. Früher kamen auch viele amerikanische Kunden zur Behandlung. Inzwischen hat sich die Kundschaft etwas gewandelt, sie ist überwiegend deutsch.

In ihrem Salon möchte Hinkelmann nicht nur die Kosmetik im klassischen Sinn im Blick haben. Schönheit beginne mit gesunder Haut – und echter Leidenschaft für Menschen, sagt sie.