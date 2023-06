Hunderte Heuballen auf den ausgetrockneten Feldern anzuzünden, ist nicht nur dumm und asozial, sondern hochgradig kriminell.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist die Arbeit eines Landwirts in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach in Rauch aufgegangen. Erneut waren Brandstifter am Werk, die offensichtlich Spaß daran haben, das zu zerstören, was andere geschaffen haben. Die betroffenen Bauern, die nun Futter oder Stroh nachkaufen müssen, können einem leid tun! Ohnehin haben es die Landwirte nicht leicht, kämpfen mit gestiegenen Kosten und Preisen, die den Wert ihrer Arbeit oft nicht ausreichend honorieren. Da braucht es nicht auch noch solch unnütze Gestalten, die ihnen mutwillig das Leben noch schwerer machen.

Hoffentlich sind die beiden Fälle nicht der Beginn einer Serie! Denn über den materiellen Schaden des einzelnen Bauern hinaus droht ja durch die hellauf lodernden Heuballen bei der derzeitigen Trockenheit immer auch akut ein großer Flächenbrand.

Daher gilt nun: Augen aufhalten! Und hoffen, dass die Täter bald geschnappt werden.