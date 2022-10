Ohne die Stimmen der CDU wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend beschlossen, die Fenster an der West- und Südseite der Kindertagesstätte streichen zu lassen. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Landstuhl für 5331 Euro. Insgesamt sind es 28 Fenster und zwei Bullaugen, die zu abzuschleifen und zweimal zu streichen sind. Die CDU enthielt sich ihrer Stimme. Sie war der Meinung, dass die Angebote nicht vergleichbar seien.