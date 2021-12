Die Erweiterung der Moorbachtal-Grundschule in Steinwenden geht in die Planungsphase. Für 233.755 Euro vergab der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach in seiner Online-Sitzung am Mittwoch entsprechende Ingenieurleistung.

Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass die Gesamtmaßnahme voraussichtlich 1,7 Millionen Euro kosten wird. 1,1 Millionen Euro Landeszuschüsse seien eingeplant. Das Ingenieurbüro Blanz aus Landstuhl wurde mit der Objektplanung und Freianlagenplanung für den Umbau und die Erweiterung der Moorbachtal-Grundschule betraut. Das Honorar dafür beträgt 193.408 Euro. Mit der Fachingenieurleistung „Technische Ausrüstung“ wurde die Ingenieurgesellschaft CTI aus Rehweiler für 20.931 Euro beauftragt. Die Tragwerksplanung übernimmt die Ingenieurgesellschaft Christmann und Sema aus Steinwenden. Hier beträgt das Honorar 10.490 Euro. Die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes wird vom Büro IG Bauplan aus Kaiserslautern für 8925 Euro erledigt.