Mit einer Auftaktveranstaltung beginnt die Ortsgemeinde am Mittwoch, 2. November, um 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle ihre Dorfmoderation zur Dorferneuerung. Ortsbürgermeister Uli Zimmer (CDU) ruft die Bürger auf, sich daran aktiv zu beteiligen.

Hauptaugenmerk an diesem Abend ist der Austausch von Anregungen und ersten Ideen. Außerdem stellt sich das Ingenieurbüro Kernplan, Illingen vor, das die Ortsgemeinde bei der Dorfentwicklung unterstützt.

„Durch die Dorferneuerung soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Dorfes unterstützt werden. Außerdem soll das Dorf als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum erhalten und weiterentwickelt werden.“ Die Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht zu erhalten und zu stärken, ist ein Hauptanliegen der Dorferneuerung.

Bürger sollen Ideen entwickeln

Dorferneuerungsmaßnahmen sollen von einer Dorfmoderation begleitet werden. Ziel der Dorfmoderation sei es, dass die Bürger sich aktiv an der künftigen Dorfentwicklung beteiligen, selbst Ideen entwickeln und so das Dorf fit machen für die Zukunft, so Zimmer.

In themenbezogenen Arbeitsgruppen sollen einzelne Ideen gebündelt, diskutiert und weiter ausgearbeitet werden. Die eigentlichen Experten fungieren dabei nicht als Moderator. Das wird Aufgabe der teilnehmenden Bürger sein. Der Aufruf zur Mitwirkung bei der Dorfentwicklung richtet sich keineswegs nur an Erwachsene. Zimmer fordert auch Kinder und Jugendliche auf, sich an der Gestaltung der Zukunft ihres Dorfes zu beteiligen.

Die Ideen, die bei der Dorfmoderation gesammelt und aufbereitet werden, können bei der anschließenden Dorferneuerung zur Umsetzung gelangen. Dabei kann die Ortsgemeinde auch auf Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zurückgreifen.