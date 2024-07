Obwohl die Temperaturen alles andere als karibisch waren, ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, zum Start der Ramsteiner Sommernächte 2024 an der „karibischen Nacht“ mit der Band „Riddim Posse“ teilzunehmen.

Was Petrus am Freitagabend nicht so recht machen wollte, erledigte die international besetzte sechsköpfige Band schon von Beginn an. Mit ihrem unverwechselbaren Sound heizte sie dem Publikum ordentlich ein, so dass schon von Beginn bei einigen Besuchern die Musik nicht nur in den Bauch, sondern auch in die Beine ging.

Die Veranstaltungsreihe feiert zehnten GeburtstagDie „Ramsteiner Sommernächte“ sind eine Veranstaltungsreihe, die seit 2014 alljährlich einen großen Zuspruch erfährt. Immer freitags ab 19.30 Uhr werden dabei Live-Musik, Getränke und Essen auf dem Platz hinter dem Congress Center Ramstein geboten. Die sieben Abende haben dabei verschiedene Länder als Thema. Musik, Wein, Cocktails und Speisen passen sich so regelmäßig dem jeweiligen Land an und bringen Abwechslung in das Programm.

In den folgenden sechs Wochen geht die musikalische Reise weiter nach Italien, dann mit den „Dubbeglas Brieder“ wieder zurück in die Pfalz, anschließend nach Irland, nach Kuba, nach Brasilien und zum Abschluss am 23. August in die Vereinigten Staaten von Amerika.