Unterstellungen, Desinformationen und das Verfolgen persönlicher Interessen im Rat prangerte Hartwig Pulver (SPD) in einer Erklärung im Namen von 15 Mandatsträgern vor Eintritt in die Tagesordnung des Mehlinger Gemeinderates am Dienstagabend an. Bei der Aussprache um Kostensteigerungen beim Ausbau der Klosterstraße brachen die Gegensätze erneut auf.

Die Atmosphäre im Mehlinger Rat sei schon seit Wochen und Monaten vergiftet, sagte Hartwig Pulver. Ein kollegiales und gedeihliches Arbeitsklima herrsche nicht. „Wir beziehen uns