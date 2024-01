Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Elke Bonner einmal Lehrerin werden würde, stand für sie schnell fest. Doch anders als zunächst geplant, führte es die Pädagogin zunächst in die freie Wirtschaft. Jetzt, mit Ablauf des Schulhalbjahres, geht die Leiterin der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule (IGS) in Otterberg in den Ruhestand.

Schon eine Weile stehen die Zeichen für die 65-Jährige auf Abschied, wie bei einem Umzug in ein neues Zuhause sitzt auch sie auf gepackten Kisten. „Mein Büro ist so gut