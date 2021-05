Die Ermittlungen zu den illegalen Baumfällungen in einem Privatwald beim Drehenthalerhof laufen nach wie vor. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Unterdessen hat es einen zweiten Vorfall unweit des Waldstückes gegeben.

Rund 90 Bäume waren im April im Holzwoog in Richtung Wartenberg unrechtmäßig gefällt worden. Das Holz ließen die Täter einfach auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche zurück. Die umstürzenden Bäume beschädigten zudem noch einen Weidezaun. Besitzer des Waldes ist Ortsvorsteher Martin Klußmeier, der von einem Schaden von etwa 17.000 Euro ausgeht.

Die Polizei ermittelt seitdem wegen Sachbeschädigung. „Es sind mehrere Hinweise eingegangen, denen wir noch nachgehen“, stellt Bernhard Christian Erfort fest, der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Beamte seien derzeit oft auf dem Drehenthalerhof, stünden mit Anwohnern in Kontakt. „Die Leute sind sensibilisiert“, sagt Erfort und berichtet, dass es sogar Hinweise auf laufende Waldarbeiten in anderen Ecken des Landkreises gegeben habe. Beobachter hätten sich dann bei der Polizei erkundigt, ob da alles mit rechten Dingen zugehe.

Plötzlich war er einzig befahrbare Weg aufgebaggert

Martin Klußmeier ist derweil mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, wobei ihm nun auch noch Steine in den Weg gelegt wurden. Oder eher: ein Graben. Am vergangenen Wochenende wollte er zusammen mit Familie und Freunden den gerne benutzten Wanderweg in Richtung Husarenbrunnen von den unrechtmäßig abgeholzten Stämmen befreien. Also wurde am Freitag das Gerät vorbereitet, Traktoren gerichtet, Seilwinde angehängt. Just am Abend desselben Tages musste der Ortsvorsteher bei einem Spaziergang aber feststellen: Die einzige befahrbare Zuwegung zum Waldstück war aufgebaggert worden und damit unpassierbar. Ein etwa 15 Meter langer Graben zog sich nun dort samt den Auffüllungen dahin. „Unfassbar!“, meint Klußmeier. Er mutmaßt: „Das war eine Aktion gegen uns, um uns zu ärgern.“

Reifenspuren gesichert

Die Polizei wurde informiert und bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Gibt es einen Zusammenhang zur ersten Tat, zu den Baumfällungen? „Der ist nicht auszuschließen“, sagt Polizeisprecher Erfort. Doch müsse das erst noch überprüft werden. Reifenspuren vor Ort seien gesichert worden.

Der Ortsvorsteher und seine Helfer wollten sich von alldem aber nicht abschrecken lassen: Sie machten sich dennoch ans Werk, suchten sich ihren Ausweg. Letztlich ging es rückwärts mit Traktor und Seilwinde den Berg hinauf. Doch fragt sich vermutlich nicht nur Klußmeier: „Wie soll das noch weitergehen hier bei uns in dem Krimi?“