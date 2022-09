Die Gemeinde Katzweiler will beantragen, dass die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg in den Flächennutzungsplan eine Fläche für erneuerbare Energien aufnimmt. Im Bereich des Sonnenhofes, nord-westlich der L388 und östlich der B270, werde bereits ein Bebauungsplan für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage erstellt. Aus diesem Grund soll diese bestehende Fläche für Erneuerbaren Energien erweitert und in dem in der Aufstellung befindlichen Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“ aufgenommen werden. Die Flächengröße für diesen Bereich beträgt zirka 12,5 Hektar. Gleichzeitig wurde eine entsprechende Satzung beschlossen, die der Gemeinde ein Vorkaufsrecht an den betroffenen Grundstücken einräumt.