Auf dem Aussichtspunkt „Hoher Fels“ oberhalb des Bruchmühlbach-Miesauer Ortsteils Vogelbach gibt es seit kurzem eine Wellenliege.

Wer den steilen Anstieg bewältigt hat, kann auf der Sinnenbank entspannen und den weiten Ausblick über Bruchmühlbach-Miesau, die Bruchlandschaft und bei guter Fernsicht bis zum Nordpfälzer Bergland genießen. Die hölzerne Wellenliege wurde von der Volksbank Glan-Münchweiler gesponsert und von den Westpfalz-Werkstätten sowie dem Bauhof gebaut, teilt die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau mit. Unser Foto entstand bei der Einweihung und zeigt Vertreter der Institutionen. Die Bank auf der „Vogelbacher Felsnase“ ist über den Prädikatswanderweg „Sagenhafter Waldpfad“ zu erreichen. Diese rund 17 Kilometer lange Tour führt über die Sickinger Höhe und die Ausläufer des Pfälzerwaldes. Ein Startpunkt ist am Bruchmühlbacher Bahnhof. Von dort geht es über den ersten Zuweg der Rundtour hinein in den Wald in Richtung Vogelbach, wo nach wenigen Metern ein weiterer Zuweg zum Aussichtspunkt „Hoher Fels“ abzweigt. Wer hingegen der Hauptroute folgt und über Vogelbach hinauf auf die Sickinger Höhe wandert, hat hinter Lambsborn erneut die Möglichkeit, den Aussichtspunkt „Hoher Fels“ über einen Zuweg anzusteuern und die Route zurück zum Bahnhof damit abzukürzen.