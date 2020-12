Am gemeinsamen Baumkataster der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg beteiligt sich auch Olsbrücken. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend in der Ernst Mayer Halle beschlossen.

Die nach einer Zählung um die 130 Bäume im öffentlichen Raum der Ortsgemeinde bedürfen ebenso wie die von Privatleuten einer regelmäßigen Kontrolle, erläuterte Ortsbürgermeister Walter Schneck (SPD). Hintergrund sei die Verkehrssicherheit. Die Bäume dürften nicht zur Gefahr für die Bevölkerung und Sachwerte werden. Ziel eines Baumkatasters sei, die Ortsgemeinde vor Forderungen in Schadensfällen zu bewahren. Bei Ablehnung einer qualifizierten Kontrolle könne man zur Rechenschaft gezogen werden. Neben der Teilnahme am Baumkataster hat der Rat auch die Verwaltung ermächtigt, die Ausschreibung und Vergabe an eine qualifizierte Fachfirma vorzunehmen.

Die Realsteuerhebesätze sollen für das Haushaltsjahr 2021 nicht erhöht werden, da man bereits über den Nivellierungssätzen des Landes liege, führte Schneck aus. Die Grundsteuer A und B liegen bei 450, die Gewerbesteuer bei 400 Prozent. Die Hundesteuer betrage seit dem Jahr 2012 für den ersten Hund 50, für den zweiten 70 und für jeden weiteren 110 Euro. Für Kampfhunde werden 400 Euro fällig. Der Beitrag für die Wirtschaftswegeunterhaltung belaufe sich auf 16 Euro je Hektar. Den Einwand von Marcus Weißmann (CDU), dass der Haupt- und Finanzausschuss nicht eingebunden wurde, relativierte Michael Krauß (FWG) mit der Ansage, dass die Hebesätze ja nicht verändert werden.

Die Fusion der Kreissparkasse und der Stadtsparkasse Kaiserslautern war Anlass, die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Gewerbesteuerzerlegung anzuerkennen. Der Ortschef wurde einvernehmlich autorisiert, die Vereinbarungen zu unterzeichnen.