Seit 19. Juli müssen nicht nur die Besucher, sondern auch die Mitarbeiter des Nardini-Klinikums fürs Parken an ihrem Arbeitsplatz bezahlen. Dies gilt am Standort Landstuhl wie am Standort Zweibrücken. Was die Beschäftigten dazu sagen und wie die Geschäftsleitung diesen Schritt begründet.

Im Herbst 2019 wurde auf den Flächen des St.-Johannis-Krankenhauses die Parkscheinpflicht