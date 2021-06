Im Gegensatz zum sakralen Läuten bei Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, an kirchlichen Feiertagen oder schlicht beim Gottesdienst, gilt das Zeitläuten als weltliches Glockengeläut und ist nicht durch das Recht auf ungestörte Religionsausübung geschützt. Das Zeitläuten unterliegt den immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen, teilt das Mainzer Umweltministerium auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das bedeutet, dass folgende Lärmrichtwerte nicht überschritten werden dürfen: Allgemeine Wohngebiete: nachts 40 Dezibel dB(A), tagsüber: 55 dB(A). Kern-, Dorf- und Mischgebiete nachts: 45 dB(A), tagsüber: 60 dB(A). Reine Wohngebiete nachts: 35 dB(A), tagsüber: 50 dB(A) „Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die beim Glockenläuten regelmäßig relevant sein dürften, dürfen die genannten Richtwerte tagsüber nicht um mehr als 30 dB(A) und nachts nicht um mehr als 20 dB(A) überschreiten“, so Ministeriumssprecherin Josephine Keller.

Wer sich durch das Zeitläuten der Kirche gestört fühlt, kann sich laut Ministerium an die Untere Immissionsschutzbehörde (Verbandsgemeindeverwaltung) wenden. Handelt es sich um sogenanntes Auftragsläuten – wenn die Kirche das Zeitläuten im Auftrag der Ortsgemeinde übernimmt –, dann ist die Kreisverwaltung die richtige Anlaufstelle für Beschwerden. „Die zuständige Immissionsschutzbehörde legt dann das genaue weitere Vorgehen einzelfallabhängig fest“, erläutert Sprecherin Keller.

In der jüngsten Vergangenheit gab es in Rheinland-Pfalz laut Umweltministerium keine gerichtlichen Verfahren, in denen konkret über Maßnahmen zur Reduzierung des Schallpegels entschieden wurde. „Aus anderen Bundesländern liegen dagegen verschiedene Gerichtsurteile vor, nach denen gegen ein als Lärmbelästigung anzusehendes Zeitläuten, das die Lärmrichtwerte nicht einhält, ein Unterlassungsanspruch besteht.“

Der Betreiber, also die Kirche, stehe in der Pflicht, die Bevölkerung beim Zeitläuten vor „schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen“. Keller: „Sollten durch das Zeitläuten die maßgeblichen Richtwerte überschritten werden, so sind Lärmminderungsmaßnahmen durch den Betreiber durchzuführen.“ Neben dem Abschalten der Glocken durch Umprogrammierung gibt es auch andere Lösungsansätze, beispielsweise die Dämpfung des Glockenschlags durch Lederummantelung des Glockenhammers oder durch Einhausungen. „Grundsätzlich hat die Kosten derartiger Lärmminderungsmaßnahmen der Betreiber der Glocke zu tragen.“

Sakrales Läuten stellt hingegen in keinem Fall eine Lärmbelästigung dar. Dies ist laut Keller durch das Bundesverwaltungsgericht 1996 höchstrichterlich bestätigt worden.