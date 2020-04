Der Naturschutzbund (Nabu) weist auf ein mysteriöses Blaumeisensterben hin: In Rheinhessen wurden nach seinen Angaben mittlerweile über 150 tote Blaumeisen gemeldet. Betroffen sei bisher ein Streifen vom Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen. Auch in der Westpfalz sterben Meisen.

„Wir erhalten auch schon hier in der Region Meldungen“, äußert sich Michael Schröder, Vorsitzender des Nabu Weilerbach, zu der offensichtlich grassierenden tödlichen Vogelkrankheit. Bislang sei nicht bekannt, um was es sich bei dieser vermutlich sehr ansteckenden Seuche handelt. In Einzelfällen seien auch Kohlmeisen und andere kleine Singvögel von der Krankheit betroffen.

Laut Nabu fallen die Tiere dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren, apathisch und aufgeplustert auf dem Boden sitzen und nicht vor Menschen fliehen. Oft wirkten die Vögel, als hätten sie Atemprobleme. Augen, Schnabel und Teile des Federkleids seien häufig verklebt.

Futterstellen im Auge behalten

Da die meisten Tiere, oft auch in größerer Anzahl, in der Nähe von Futterstellen gefunden wurden, rät der Nabu, die Fütterung und das Bereitstellen von Tränken sofort einzustellen, wenn mehr als ein kranker Vogel an einer Futterstelle beobachtet wird.

Michael Schröder ruft ferner dazu auf, kranke und tote Meisen unter www.NABU.de/meisensterben zu melden und wenn möglich Fotos zu übermitteln. Nur so könne etwas über die Ursachen und die Verbreitung herausgefunden werden. Der Nabu bittet außerdem darum, aufgefundene, gerade verendete Vögel luftdicht zu verpacken, ohne die Kadaver dabei zu berühren. Das Päckchen sollte zur Untersuchung an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg (Bernhard-Nocht-Straße 74, 20359 Hamburg) oder, nach vorheriger Rücksprache, an das zuständige Kreisveterinäramt geschickt werden.