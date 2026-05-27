Die Familienkarte Rheinland-Pfalz umfasst auch für den Raum Kaiserslautern zahlreiche Hilfsangebote für den Alltag. Wer sie wie nutzen kann.

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz umfasst auch für den Landkreis Kaiserslautern zahlreiche Informations-, Entlastungs- und Unterstützungsangebote für den Alltag. Der kostenfreie Service erleichtert den Zugang zu Freizeit-, Bildungs- und Beratungsmöglichkeiten in der Region und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe. Zudem werden Hilfsangebote zu allen Themen gebündelt, die das Familienleben betreffen; wie zum Beispiel Unterstützung bei Schwangerschaft und Geburt, Orientierung bei Erziehungs-, Ausbildungs- und Berufsfragen oder Betreuung bei psychischen Problemen jeden Alters.

Bei zahlreichen lokalen Partnern – darunter Vereine, Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen sowie Unternehmen aus Handel und Gewerbe – können Familien vielfältige Angebote nutzen. Hierzu zählen unter anderem Aktivitäten und Erholung, Service- und Erlebnisvorteile sowie Impulse für ein nachhaltiges Leben.

Angebote analog und digital

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz kann sowohl analog vor Ort bei teilnehmenden Partnern als auch digital genutzt werden. Über die zugehörige App sowie die Internetplattform stehen alle Optionen übersichtlich zur Verfügung und können jederzeit bequem aufgerufen werden. Das digitale Angebot hat zudem zusätzliche Funktionen wie eine Veranstaltungssuche, eine Favoritenliste sowie eine gezielte Suche nach Beratungs- und Unterstützungsangeboten.

Anspruchsberechtigt sind alle Familien mit Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt. Als Familie gelten dabei alle Formen des dauerhaften Zusammenlebens, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Die Anmeldung ist kostenfrei und erfolgt online über das Familienportal des Landes Rheinland-Pfalz (www.familienkarte.rlp.de) oder über die Familienkarte-App. Die Familienkarte kann von beiden Elternteilen beziehungsweise Erziehungsberechtigten beantragt werden.

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz ist ein kostenfreies Angebot des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz (MFFKI). Der Landkreis Kaiserslautern war eine von zwei Modellregionen, in denen das Angebot bereits im Februar 2021 gestartet ist. Die landesweite Verfügbarkeit wurde schrittweise ausgebaut.