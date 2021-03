Der Gemeinderat Mittelbrunn lässt sich noch Zeit mit seiner Entscheidung, ob in der Gemeinde ein Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschrieben wird. Die Firma würde Glasfaserkabel in den Gehwegen verlegen und, wenn gewünscht, die entsprechenden Haushalte direkt anschließen. Die Internetnutzer könnten dann Verträge von 300 bis 1000 Megabit mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Allerdings sollten sich rund 40 Prozent der Haushalte für einen Vertrag mit dem Anbieter entscheiden. Hier hatten in der jüngsten Sitzung etliche Ratsmitglieder Bedenken, dass diese Anzahl in Mittelbrunn erreicht wird.