Einsatz für die Pioniere unter den Tieren und Pflanzen: In normalen Zeiten wäre Anfang November im Naturdenkmal in der Sandgrube Schulzendell und Etesrech bei Niedermohr-Schrollbach ein Arbeitseinsatz vom Naturschutzbund Weilerbach, Arbeitskreis Westrich, gewesen. Wegen Corona verschiebt sich der Einsatz.

Warum muss überhaupt in einer Sandgrube gearbeitet werden? Die Frage ist schnell beantwortet: Eine Sandgrube bleibt ohne Zugriff des Menschen nicht lange als offene Sandgrube erhalten. Die Natur wächst vor sich hin, nimmt erst mit Sträuchern, später auch mit Bäumen die Grube für sich in Anspruch. „Sandgruben sind die letzten Lebensräume für die so genannten Pioniere in der heimischen Flora und Fauna“, erläutert Peter Schmidt vom Nabu Weilerbach, warum solche Gruben seit vielen Jahren vom Nabu betreut werden.

Durch den Erhalt der sandigen Stellen kommen in den Naturdenkmälern neben einigen selten gewordenen Moosen, Farnen und Blütenpflanzen wie etwa Bergsandglöckchen, Golddistel und dem eigentlich das Moor bewohnenden Sonnentau auch verschiedene seltene Insekten und Amphibien vor. Obendrein hat sich die Kreuzkröte an die austrocknenden Kleinstgewässer bestens angepasst. Zudem werden die offenen Flächen und Gewässer regelmäßig von Zug- und Brutvögeln genutzt.

Diesmal sind die Gewässerränder dran

Im vergangenen Jahr wurden mit Unterstützung der Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung durch grobe Erdarbeiten die Lebensbedingungen der Pioniere deutlich verbessert. In diesem Jahr warten die sensiblen Gewässerränder auf unterstützende Handarbeit. „Aufkommende Bäume müssen wieder entfernt werden. Zudem werden wenige beerenreiche Sträucher entlang des Weges gepflanzt“, führt Schmidt die anstehenden Arbeiten auf. Auch dort hängende Nistkästen sollen kontrolliert und wenn notwendig gereinigt werden. Dies passiert nun alles nicht, der Arbeitseinsatz des Nabu Weilerbach verschiebt sich und wird, wenn möglich, im Dezember oder Januar nachgeholt.