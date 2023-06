Der Startschuss für die Neugestaltung des Abt-Menges-Platzes in Obermohr ist gefallen. In der Sitzung am Montagabend hat der Ortsgemeinderat den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten vergeben.

Wie Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) erläuterte, wurde Steinwenden im Rahmen der Dorfmoderation samt seinen Ortsteilen unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Zusammenarbeit mit den Bürgern wurden in Workshops und einer Bürgerversammlung für jeden Ortsteil zentrale Plätze ausgewählt, deren Entwicklung im folgenden Planungsprozess bearbeitet wurde.

Für den „Abt-Menges-Platz“ im Ortsteil Obermohr mit dem angrenzenden Spielplatz wurde auf Basis der erarbeiteten Grundlagen während der Dorfmoderation ein Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung gestellt, der bewilligt wurde. Im vorderen Teil sieht die Planung einen Aufenthaltsbereich mit neuem Mobiliar, neuem Brunnen, neuer Buswartehalle, Grünanlagen und mit barrierefreiem Zugang vor. Im hinteren Teil liegt der Spielplatz mit neuen Spielgeräten, Kletterfelsen, sowie neuen Bolzplatztoren und Volleyballnetz. Die Planung soll jetzt umgesetzt werden, wie Huber sagte. Die nun vergebenen Arbeiten umfassen alle Landschaftsbauarbeiten inklusive Lieferung und Montage der neuen Spielgeräte. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden sechs Fachfirmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, vier hatten ein Angebot abgegeben. Das wirtschaftlichste kommt von einer Firma aus Steinwenden mit 278.537 Euro.