Es dauert etwas länger als die geplanten drei Wochen: Auch in der nächsten Woche wird auf der Weilerbacher Umgehungsstraße, der L367, noch gearbeitet.

Seit 14. Oktober ist die Strecke zwischen dem Industriegebiet Nord (Abfahrt Rodenbach) und Weilerbach in beiden Richtungen voll gesperrt, weil dort unter anderem die Asphaltdecke erneuert wird. Die Asphaltarbeiten werden in dieser Woche noch abgeschlossen, teilt der stellvertretende Leiter des Kaiserslauterer Landesbetriebs Mobilität, Volker Priebe, auf Anfrage mit. Dann müssten aber unter anderem noch die Bankette hergestellt, an den Schutzplanken und Markierungen gearbeitet werden. Auch Setzungen an der Brücke der Zufahrt zum IG Nord waren zu beseitigen. Dies sei zwar mitbeauftragt gewesen, dauerte jedoch etwas länger, sagt Priebe. Er geht davon aus, dass die Arbeiten an der Landesstraße bis Mitte, spätestens Ende nächster Woche abgeschlossen sein werden.