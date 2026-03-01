Risse, Feuchtigkeit und jetzt auch noch der Holzwurm: Das Friedhofsgebäude in Weilerbach muss saniert werden. Diese Maßnahmen sind vorgesehen.

Es sind gleich mehrere Baustellen, die jetzt am Gebäude auf dem Weilerbacher Friedhof anstehen. In der Sitzung des Ortsgemeinderats am 25. Februar haben die Mitglieder Ortsbürgermeister Jochen Kassel ermächtigt, die nötigen Aufträge für die anstehenden Reparaturen zu vergeben. Dazu gehören Arbeiten am Sockel des Gebäudes, der durch aufsteigende Feuchtigkeit in der Sandsteinmauer aufgeplatzt ist. Die betroffenen Stellen sollen ausgebessert und gegen die Feuchtigkeit geschützt werden.

Ebenso sollen Risse an der Fassade geschlossen und überstrichen werden – nicht nur aus kosmetischen Gründen, sondern auch, um das Mauerwerk vor Nässe zu schützen. Wasser ist auch bei den Stufen am Seiteneingang ein Problem. Weil sie zum Gebäude hin abfallen, kommt es auch hier zu einem Feuchtigkeitsproblem, heißt es in der Beratungsvorlage der Verbandsgemeinde Weilerbach. Weil die Fliesen teils lose sind und abspringen, sollen sie durch einen sogenannten Steinteppich ersetzt werden, sagt Kassel. Auch Schäden an den Sandsteinfensterbänken und der Tür zum Lager sollen behoben werden. Zuletzt steht auch der Austausch der Elektroheizkörper an. Diese sollen durch Infrarotheizungen ersetzt werden.

Friedhofsbetrieb nicht beeinträchtigt

Während die anderen Reparaturen alle unter 5000 Euro kosten sollen und deswegen vom Ortsbürgermeister direkt beauftragt werden können, braucht es für einen Punkt auf der Mängelliste einen extra Beschluss, der noch aussteht. Ursprünglich war geplant, die verwitterten unteren Teile der Holzfensterrahmen zu ersetzen. Nachdem sich bei näherer Betrachtung aber herausgestellt hat, dass die Rahmen auch vom Holzwurm befallen sind, sollen nun die ganzen Holzrahmen durch solche aus Alu in Holzoptik getauscht werden.

Der Betrieb, wie Beerdigungen und Trauerfeiern auf dem Friedhof, wird durch die Ausbesserungen nicht gestört werden, so Kassel.