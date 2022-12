Dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz führt die Pfalzwerke Netz AG am Montag und Dienstag, 5. und 6. Dezember, in Mehlingen auf dem Fröhnerhof durch. In der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr wird die Stromversorgung an diesen beiden Tagen über ein Ersatzstromaggregat erfolgen. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Arbeiten nicht möglich. Rückfragen können über die Hotline unter der Nummer 0621 5852010 an den Kundenservice gestellt werden.