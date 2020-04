Trotz Corona gehen die Baumaßnahmen am Seewoog in Miesenbach zügig voran. Ein weiterer Zuschuss von 250.000 Euro wurde der Stadt Ramstein-Miesenbach hierfür aus EU-Geldern bewilligt. Die Arbeiten sind im Zeitplan.

Der erste Förderabschnitt, für den es ebenfalls 250.000 Euro Zuschüsse gab, stand unter dem Thema: Integration von Natur- und Artenschutz in einem Naherholungskonzept. Dafür wurde durch den Bau einer Trennmauer ein Biotop geschaffen und ein Naturlehrpfad errichtet, der auf Schildern zweisprachig erläutert wird. Die Schilder werden von Schülern zum Teil noch hergestellt.

Hinzu kommen Kooperationen mit weiterführenden Schulen für ein auf den Seewoog bezogenes Bildungskonzept. Das Reichswald-Gymnasium erfasst zum Beispiel regelmäßig das Arteninventar am Weiher. Das Büro FreilandForschung aus Bexbach betreut dieses Projekt. Der Bau der Stegterrasse und des Kneippbeckens sind bereits abgeschlossen.

Freilichtbühne und Grünes Klassenzimmer

Der zweite Förderabschnitt, für den von der Europäischen Union jetzt eine Viertelmillion Euro bewilligt wurde, steht unter dem Aspekt: „Gestaltung barrierefreier Kommunikations- und Spielräume im Naherholungsgebiet Seewoog“. Mit den Fördermitteln wird ein barrierefreier Zugang zum Naherholungsgebiet verwirklicht. Auch die vorhandenen Anlagen, die Grillplätze und die Picknickgruppe, werden so gestaltet, dass sie mit Rollstuhl oder Kinderwagen erreichbar sind. Treffpunkte wie eine Freilichtbühne, die auch als Grünes Klassenzimmer genutzt werden kann, sowie ein großer Wasser-Matsch-Spielplatz werden zudem errichtet.

Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) will mit den Maßnahmen am Seewoog der Jugend einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt quasi vor der Haustür durch Naturpädagogik vermitteln. „Schulen und Kindergärten können im Grünen Klassenzimmer bei Interesse begleitend durch das Büro FreilandForschung aus Bexbach betreut werden.“

Da der Barbarossa-Radweg am Seewoog vorbeiführt, sei für die Fahrradfahrer eine E-Bike-Ladestation am neuen Kiosk geplant. Abgerundet werde das Konzept in den kommenden Jahren durch Wohnmobilplätze am südlichen Rand der Waldstraße, erläutert die Leiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeinde, Ulrike Bossung. Im Spätsommer oder Anfang Herbst dieses Jahres könnte das Projekt bereits abgeschlossen sein.