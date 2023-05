Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hochaltar der Kirche St. Andreas in der Altstadt von Landstuhl wird restauriert und konserviert. Am 18. Mai 2020 hat die Firma „Restauration Wand und Steine“ von Michael J. Walter aus Fremdlingen damit begonnen. Der Ziborienaltar in ursprünglich außerordentlicher Qualität soll somit wieder zum Schmuckstück des 1752/53 gebauten Kirchenschiffes werden. Zuvor war schon zwischen 2007 und 2011 das gesamte Kirchenschiff restauriert und bemalt worden.

Kaum wahrnehmbar wird die beeindruckende Stille im Kirchenschiff vom äußeren Straßenlärm berührt. In fast zehn Metern Höhe arbeitet Daniela Schlegel, Restauratorin