Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was Bürger ärgert: Helmut Wagner ist genervt. Jedes Mal wenn ein Lkw an seinem Haus in der Saarbrücker Straße vorbeifährt, wackeln bei dem Landstuhler im Schrank alle Gläser. Der Grund sind Bodenwellen und Straßenschäden an der vielbefahrenen Kreuzung zur L363 und zur Autobahn. „Warum wird die Straße nicht endlich mal anständig geflickt?“, fragt er kopfschüttelnd.

„Die Lastwagen hoppeln über die Dellen in der Fahrbahn und sorgen ringsum für Erschütterungen“, berichtet Wagner. Am frühen