Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von 23. auf 24. März in der Car-Zeiss-Straße in Ramstein-Miesenbach einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Anhänger entwendet. Er wurde später in einem Waldstück zwischen Hauptstuhl und Bruchmühlbach entdeckt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass eine landwirtschaftliche Zugmaschine zum Transport verwendet wurde. Der Anhänger war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht betriebsbereit. Deshalb haben die blockierenden Räder eine deutliche Spur auf der Straße hinterlassen. Zudem sei es dabei vermutlich zu einer erheblichen Lärm- und Geruchsbelästigung gekommen, so die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Landstuhl unter Telefon 0631 36914399 zu melden.