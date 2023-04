Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit langen Angelruten stundenlang in Klappstühlchen an den Ufern von Bächen, Flüssen, Weihern und Seen sitzen und darauf warten, dass ein Fisch anbeißt. So sieht das gängige Bild des Anglers aus. Dass Hege und Pflege der Natur – wie beim ASV Miesau – für Angler eine weitaus größere Rolle spielen, ist hingegen weniger bekannt.

„Selbstverständlich nutzen wir auf diese Art und Weise die Natur“, räumt Volker Laufer, zweiter Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) Miesau, ein,