Rot-golden kommt Franz von Sickingen daher, mit langer weißer Feder am Hut und mit jeder Menge Interessantem über seine Landstuhler Burg auf dem Nanstein und das Leben in der Stadt am Fuß der Feste im Gepäck. Gästeführer Andreas Franz lässt als Ritter Franz die Zeit des berühmten Landstuhlers aufleben.

„Bitte denkt an die Stofffetzen vor Mund und Nase“, begrüßt Ritter Franz von Sickingen an diesem Sonntagmorgen das gemeine Volk auf seiner Burg Nanstein oberhalb