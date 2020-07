André Albrecht aus Hütschenhausen heißt der diesjährige Forstunternehmer des Jahres. Sein Forst- und Gartenbaubetrieb war zunächst in einer bundesweiten Ausscheidung von einer Fachjury mit zu den drei Besten gewählt worden und hat sich nun in der Endausscheidung an die Spitze gesetzt.

Albrecht konnte vor allem wegen seines sorgsamen Umgangs mit der Natur und seiner Bereitschaft, auch mal andere Wege zu gehen, überzeugen. So hat der Unternehmer, der in Hütschenhausen 15 Mitarbeiter beschäftigt, einen eigens auf die unterschiedlichen Böden der Region passenden Wegehobel konzipiert. Auch setzt er schon mal Schottische Hochlandrinder zum Freihalten der Landschaft ein.

Nächste Generation fasst schon Fuß

„Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung erhalten zu haben. Sie ist eine tolle Anerkennung für unsere tägliche Arbeit im Forst und in der Natur“, äußerte sich André Albrecht, nachdem er den Deutschen Waldpreis in der Kategorie Forstunternehmer in Händen hielt. Neben André Albrecht arbeiten auch seine Frau Jennifer und sein 19-jähriger Sohn Melvin mit im Unternehmen. Die nächste Generation fasst somit schon Fuß. Was Albrecht nun noch zu seinem ganz großen Glück fehlt, sind dringend weitere Forstwirte und Landschaftsgärtner, die er gerne in seinem Betrieb einstellen würde.

Zwar kam der Pokal wegen Corona mit der Post und wurde nicht wie geplant bei der Tagung des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik feierlich übergeben. Dafür ist André Albrecht in einem Filmbeitrag unter https://www.deutscher-waldpreis.de/preisverleihung/ zu sehen.