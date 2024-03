Ohne die Steuern erhöhen zu müssen, kann die Ortsgemeinde Rodenbach ihren Haushalt für das Jahr 2024 ausgleichen. Trotzdem hadern die Ratsmitglieder mit der Landesregierung: „Das Land muss die Kommunen unterstützen.“

Alle betonten, dass das Land die Kommunen im Stich lasse. Ortsbürgermeister Markus Schick zeigte sich jedoch Stolz darauf, ohne Steuererhöhung – und somit ohne neue Belastung der Bürger – den Haushalt ausgleichen zu können. Im Ergebnishaushalt wurden an Erträge 6,787 Millionen Euro eingeplant, denen Aufwendungen von 6,784 Millionen Euro entgegenstehen – ein Plus von 3099 Euro. Im Finanzhaushalt sei bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 257.390 Euro eingeplant. Für Investitionen stehen 3,939 Millionen Euro bereit. Der Kassenbestand beträgt 3,67 Millionen Euro. Bei den Investitionen schlagen hauptsächlich der Kindergartenneubau, der Ausbau der Gemeindestraßen, die Ausstattung des Jugendraums, der Umbau des Gemeindezentrums am Heidegericht und der Radweg auf der Bachbahn zu Buche. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde sind die Steuern mit 5,4 Millionen Euro.

Sorgenvolle Blicke in die Zukunft

Leander Scherer (SPD) wies auf gestiegene Personalkosten und Umlagen hin und ergänzte, dass die Schlüsselzuweisung für Rodenbach weggefallen sei. Dieses Jahr habe man noch eine freie Finanzspitze, aber in den nächsten Jahren nicht mehr. Da werde es schwer, zu investieren. Götz Gießrigl (CDU) sprach davon, dass sich die Gemeinde in einem Korsett befinde, das die Landesregierung vorgegeben habe. Durch die Umlagen bleibe Rodenbach wenig Spielraum. Gießrigl will die Sonderumlage für das Schwimmbad, die Rodenbach wegen des Standortvorteils zahlt, auf den Prüfstand stellen. Friedemann Blauth (FWG) wünscht, dass zukünftig der Haushalt früher dem Rat vorgelegt wird. Weiter bemängelte er, dass zu wenig Personal in der Verwaltung vorhanden sei.