Der am 22. November zum Ortsbürgermeister gewählte Oswald Kullmer hätte in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstag ernannt, vereidigt und in sein neues Amt eingeführt werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Nachdem der designierte Ortschef das Fehlen aller Fraktionsmitglieder von „Das Bündnis“ festgestellt hatte, beendete er die Sitzung.

Die Bestimmungen der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung sehen vor, dass „die Ernennung, die Vereidigung und die Einführung des Bürgermeisters durch dessen noch