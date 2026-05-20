Nach Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen in Weilerbach liegen dem Kreis-Veterinäramt die Probenergebnisse von 149 Völkern vor. Neun von ihnen enthielten Erreger.

Das Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern hatte Ende April in Weilerbach den Ausbruch der Faulbrut bei Bienen amtlich festgestellt. Seit 30. April gilt in den Gemarkungen der Gemeinden Weilerbach, Schwedelbach, Rodenbach, Pörrbach, Erzenhausen, Eulenbis und Mackenbach im Landkreis Kaiserslautern ein Sperrbezirk. Bienenvölker, Bienen, Waben, Honig und benutzte Gerätschaften dürfen seither nicht aus den Ständen entfernt werden, ferner dürfen auch keine neuen Bienenvölker in den Sperrbezirk gebracht werden.

Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine schwere Bienenseuche, deren Symptome seit Jahrhunderten bekannt sind, und die auch in der Region immer wieder auftritt. Für den Menschen ist sie unproblematisch, und auch der Honig kann problemlos verzehrt werden. Das Veterinäramt hatte Proben aus 149 Bienenvölkern im Sperrbezirk zur Untersuchung ans Labor des Fachzentrums für Bienen und Imkerei in Mayen geschickt. Ergebnis: Zwei Sammelproben aus neun Völkern enthielten den Erreger der Amerikanischen Faulbrut. Einige wenige Probenergebnisse von Imkern, die sich nachträglich beim Veterinäramt mit den Standorten ihrer Bienenstände im Sperrgebiet gemeldet haben, stehen nach Mitteilung der Kreisverwaltung noch aus.

Regelungen für Sperrbezirk bleiben vorerst bestehen

Da es sich bei dem Erreger Paenibacillus larvae um ein sporenbildendes Bakterium handelt, sei die Anzucht und somit die Diagnostik deutlich aufwendiger und langwieriger als bei anderen Krankheitserregern, so der Kreis. Zwischen Probenahme und endgültigem Laborergebnis vergingen daher mehrere Wochen. Die Amerikanische Faulbrut zähle zu den Tierseuchen, die sowohl den Amtstierärzten als auch den betroffenen Imkern viel Geduld abverlangten.

Weiterhin teilt die Pressestelle mit, dass nun die betroffenen Bienenhalter im Sperrgebiet rasch über die konkreten Probenergebnisse aus ihren Bienenständen informiert würden. Wo es fachlich geboten sei, würden weitere Beprobungen und klinische Untersuchungen veranlasst. Bezüglich der Bienenstände, bei denen der Erreger festgestellt wurde, würden in Absprache mit den betroffenen Imkern und Experten Maßnahmen zur Eindämmung der Bienenseuche getroffen. Um deren Ausbreitung effektiv zu stoppen, würden die Regelungen zum Sperrgebiet bis auf Weiteres aufrechterhalten.

Info

Ferner fordert der Kreis bisher nicht registrierte Bienenhalter auf, ihren Standort und ihre Völkeranzahl zu melden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Meldung finden sich auf der Webseite des Landkreises unter www.kaiserslautern-kreis.de.

