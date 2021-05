Im Kreis Kaiserslautern leben mehrere tausend US-Bürger. Die RHEINPFALZ hat sich am Morgen nach der Präsidentschaftswahl, deren Sieger noch nicht endgültig feststeht, bei Amerikanern in Enkenbach-Alsenborn umgehört. Die Meinungen reichen von gelassenem Abwarten über Alzheimer-Vermutungen bis zur Enttäuschung über das voraussichtliche Ergebnis im Senat.

ENKENBACH-ALSENBORN. Darryl Porter aus dem US-Bundesstaat Tennessee lebt seit einigen Monaten im Ortsteil Alsenborn. „Joe Biden hatte zunächst einen guten Vorsprung“, sagt der 62-Jährige. Davon ausgehend dachte er, dass der Demokrat die Wahl im Flug gewinnen würde, was er sich auch erhofft hat. Der Wahlausgang sei nun jedoch sehr umkämpft.

„Falls Trump gewonnen hat, wäre das kein Ergebnis seiner Leistungen als Präsident, sondern es steht für die gesellschaftliche Spaltung, die er vorangetrieben hat. Das Fehlen eines Biden-Erdrutschsieges verhinderte eine moralische Verurteilung von Trumps Politik, Taktik und seines Führungsstils.“ Porter hofft, dass Joe Biden der neue Präsident sein wird. „Wir brauchen einen Wechsel!“, ist er überzeugt.

„Vor Freitag rechne ich nicht mit einem Ergebnis“

Der pensionierte Oberstleutnant im US-Militär, Willis Pickering, ist in Florida als Wähler registriert. Er konnte per Briefwahl seine Stimme abgeben. Wen er gewählt hat, möchte er nicht sagen. Hat er die Nacht vor dem Fernseher verbracht? „Nein!“, antwortet er. Diese Auszählungen dauern erfahrungsgemäß drei bis vier Tage. Noch nie habe ein Gewinner am nächsten Tag festgestanden. Vor Freitag rechnet Pickering nicht mit einem Endergebnis.

„Ich denke, das Land ist sehr gespalten zurzeit. Das stört mich.“ Er hält Aufstände nicht für ausgeschlossen. „Das ist durchaus möglich. Sie können von den Demokraten und den Republikanern kommen. Verrückte gibt es auf beiden Seiten.“

„Joe Biden ist offenbar an Alzheimer erkrankt“

Die gebürtige Kalifornierin Colette Spangenberger hat bereits vor Wochen per Briefwahl gewählt. „Ich mag die demokratische Partei nicht“, räumt sie ein, obwohl sie „kein großer Fan von Trump“ ist. Den Demokraten hält sie entgegen, in den letzten Jahren nichts für das Land getan zu haben, außer Trump aus dem Oval Office befördern zu wollen. „Das finde ich schrecklich. Die Demokraten sind furchtbar zurzeit.“

Joe Biden hält sie für an Alzheimer erkrankt und fürchtet, dass er, sollte er die Wahl gewinnen, nicht lange im Amt sein könne. Schlimm wäre für Spangenberger, wenn Bidens Kandidatin für die Vize-Präsidentschaft, Kamala Harris, dann nachfolgen würde. Spangenberger ist neugierig auf das, was die nächsten Tage bringen werden. „Ich hoffe, es bleibt ruhig und kommt nicht zu Ausschreitungen in den Großstädten. Ich bete zu Gott, dass alles gut geht“.

„Hab nicht geglaubt, dass die Briefwahl für Biden ausfällt“

Über 40 Jahre lebte sie im Ausland, überwiegend in den USA: Brigitte Schulz ist gebürtige Enkenbacherin. Sie hat die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Als emeritierte Professorin für Politikwissenschaften an der Hartford Universität im Bundesstaat Connecticut blickt sie auf politisch ereignisreiche Jahre zurück.

„Ich habe von Anfang an nicht geglaubt, im Gegensatz zu vielen Demokraten, dass die Briefwahl für Joe Biden positiv ausfallen würde“, sagt die 73-Jährige. Für sie gab es wenig Überraschungen, stattdessen habe sie „vieles wie in einem Drehbuch kommen sehen“.

Als Trump am Mittwochmorgen ankündigte, die Auszählung der Briefwahlstimmen über den Obersten Gerichtshof, den Supreme Court, stoppen zu wollen, hat die Politikwissenschaftlerin auch dies kommen sehen. „Trump hat sich ja sehr bemüht diese Richterin, Amy Coney Barrett, in den Supreme Court zu bringen.“ Für die Republikaner sichert Barrett, als sechste Konservative, dort die Mehrheit. Die Demokraten können nur noch auf drei liberale Stimmen im Supreme Court bauen.

„Was Trump macht, läuft absolut nach einem Drehbuch. Viele Leute sagten den Ablauf bereits so voraus“, meint Schulz. „Meine persönliche Enttäuschung ist nicht das, was im Weißen Haus passiert. Es sieht momentan so aus, dass auch der Senat in Zukunft republikanisch dominiert sein wird.“ Das sei für sie das größere Problem. Die Hoffnung der Wissenschaftlerin lag auf dem Senat als demokratischem Gegengewicht.