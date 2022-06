Das Miesenbacher Seewoogfest beginnt am Freitag. Live-Musik, Speis und Trank und ein Feuerwerk stehen auf dem Programm.

Der Unterhaltungsverein Miesenbach (UVM) veranstaltet mit der Karnevalabteilung Miesenbacher Vielläppcher von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, das beliebte Seewoogfest. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Sonntag sind Haxen im Angebot. Am Freitag sorgt die Live-Band UN-ER-HÖRT für Stimmung. Die beiden Vollblut-Musiker Marco Leonhardt (Tasten und Gesang) und Mario Gilcher (Gitarre und Gesang) wollen mit ihrem breiten Repertoire das Publikum begeistern. Am Samstag spielt die Live-Band oFFBeaT. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Am Sonntag wird Entertainer Jens Bollmann ab 11 Uhr die musikalische Begleitung übernehmen. Auch ein Feuerwerk ist geplant, das am Samstag ab etwa 22.45 Uhr den Himmel über dem Seewoog in Miesenbach erleuchten soll.