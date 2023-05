Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was Bürger ärgert: Leere Bierkästen und Sixpacks, dazu jede Menge geleerte Wodka- und Limoflaschen hat Volker Weingarth bei einer Wanderung auf dem „Sagenhaften Waldpfad“ bei Bruchmühlbach-Miesau entdeckt. „Wir haben hier so eine schöne Natur. Muss man die denn so verschandeln?“, regt sich der Morlauterer über die Partyhinterlassenschaften auf, die nicht nur hier die Landschaft verunstalteten.

„Zusammen mit meiner Frau bin ich regelmäßig auf Wanderwegen in unserer schönen Gegend unterwegs. Aber leider vergeht keine Tour, egal in welcher Ecke